Aperto il bando per la gestione e l’utilizzo dello stadio comunale “Alfiero Moretti”

I lavori

Intanto all’interno dell’impianto sono in corso i lavori per per l’adeguamento antincendio della curva nord e della curva sud al fine di aumentare la capienza complessiva dello stadio. L’investimento previsto è di € 230.000,00 e i lavori sono eseguiti dalla ditta Nimas di Cesenatico. Le operazioni consistono nella realizzazione di nuove uscite di emergenza, messa a norma delle recinzioni, lavori alla cabina elettrica e all’impianto elettrico di illuminazione, e agli allarmi antincendio dei due settori in questione. Al momento la capienza complessiva consentita allo stadio è di 2195 persone – con le tribune di via Sozzi e via Saffi – e al termine dei lavori si arriverà alla possibilità di arrivare fino a 3300.