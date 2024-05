Nuova Casa di Residenza per Anziani: un bando per acquisire un’area idonea

La Giunta Comunale ha approvato una delibera per l’avviso pubblico di manifestazioni di interesse per la presentazione di una proposta preliminare di accordo operativo finalizzata all’acquisizione al patrimonio comunale di un’area idonea per la futura realizzazione di una “Casa di Residenza Anziani” (CRA) e anche di progettazione di massima della stessa.

L’indagine esplorativa ha la finalità di acquisire appunto manifestazioni di interesse per la presentazione di una proposta di accordo operativo tendente a perseguire l’acquisizione di un’area, posta nel territorio comunale, idonea alla realizzazione di una nuova struttura da adibirsi a Casa Residenza Anziani (CRA), ritenuta un obiettivo prioritario per la città. Oltre alla proposta di cessione dell’area, dovrà essere presentato, a corredo della manifestazione di interesse, un progetto di massima della Casa Residenza Anziani (CRA). L’avviso consente la presentazione di proposte di progettuali ed è finalizzato ad un’indagine di mercato pertanto, le manifestazioni di interesse che perverranno non saranno in alcun modo vincolanti per l’Amministrazione Comunale. Con il presente avviso, l’Amministrazione intende sondare il preliminare interesse per l’attuazione dell’intervento in questione, da parte di soggetti potenzialmente interessati a partecipare ad una successiva procedura.