Ad un anno esatto dall’alluvione una mostra per non dimenticare

Sulle pareti il preview di quelle drammatiche giornate immortalate dall’obiettivo di uno dei ragazzi dell’ufficio progetti Pironi Filippo: “Gli scatti – spiega Chiara – sono in bianco e nero ma, anche se avessimo mantenuto il colore, l’effetto finale non sarebbe stato tanto diverso. Questa esposizione fotografica vuole ricordare la paura di quei giorni, ma soprattutto la grande capacità della gente romagnola di reagire alle avversità del destino. Con il fango alle ginocchia e le lacrime agli occhi ci siamo rimboccati le maniche e, con pazienza, abbiamo ricominciato a vivere. Oggi di quella calamità naturale all’apparenza non c’é più traccia, ma nella memoria le cicatrici restano”.

L’inaugurazione della mostra fotografica é in programma venerdì prossimo (dalle ore 17) nella sala giochi di piazza La Malfa, dove verrà offerto un aperitivo a tutti i clienti. Un brindisi per non dimenticare e per festeggiare tutti assieme il nuovo rinascimento romagnolo.