Sesso a pagamento con minorenni, nei guai l’uomo coinvolto nel caso-Pantani

Si torna a parlare di Fabio Carlino, l’allora giovane leccese finito nei guai tanti anni fa per la tragica morte di Marco Pantani. Coinvolto nell’inchiesta della Procura di Rimini, in primo grado e in appello fu condannato per spaccio, ma venne poi assolto in Cassazione perché ritenuto solo il proprietario dell’abitazione dell’uomo che aveva ceduto la dose fatale al campione di Cesenatico.

Un’assoluzione che, tuttavia, non cambia più di tanto la biografia di Carlino, finito questa volta ai domiciliari nell’ambito di un’inchiesta sulla prostituzione minorile in provincia di Bari.