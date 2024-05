Avvio nuove attività: ecco gli incentivi del “Decreto Coesione”

3. Contributo per l’avvio della nuova attività nei settori strategici.

I predetti soggetti possono inoltre richiedere all’INPS un contributo (non tassato) per l’attività pari a 500 euro mensili per la durata massima di 3 anni e comunque non oltre il 31.12.2028 erogato dall’Istituto anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell’attività imprenditoriale e liquidato annualmente in forma anticipata.

L’efficacia dell’agevolazione in esame è subordinata all’autorizzazione UE.