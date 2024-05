Dance Dream, via alle iscrizioni per il centro estivo “Hakuna Matata”

Il programma della settimana parte alle 9 (possibilità di arrivare alle 8.30) con l’accoglienza ed il risveglio muscolare; a seguire danze coreografate, pausa e merenda. Alle 10.45 via al teatro e al musical con stage di canto e recitazione e, dopo la pausa pranzo, mezz’ora di relax tra compiti e giochi anche all’aperto. Alle 14 spazio ad “Art Attack”, laboratori manuali per la costruzione di scenografie e costumi. In pratica il laboratorio è finalizzato alla realizzazione degli abiti di scena e delle scenografie del musical della settimana. In poche parole, dall’inizio alla fine, ogni bambino sarà protagonista del suo musical.

Il centro, come detto, prevede tre settimane di corsi (dal 10 al 15 giugno, dal 17 al 21 giugno e dal 24 al 28 giugno), ma c’è anche la possibilità di fare un solo turno e ad ogni turno è dedicato un musical diverso. Alla fine di ogni settimana ci sarà un breve esibizione a cui potranno partecipare anche i genitori. In ogni caso, per partecipare non servono esperienze nel campo della danza o del musical, ma solo tanta voglia di mettersi in gioco e di divertirsi.