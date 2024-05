Dal Rock’n roll allo swing, ecco come Cesenatico dà la sveglia

Importanti novità per i concerti all’alba di Cesenatico. Il connubio comune di Cesenatico e Coop. Stabilimenti Balneari di Cesenatico blinda una stagione che segna un prima e un dopo nella decennale tradizione del buongiorno alle 6 sull’arenile.

Si allunga la stagione che comprende così il mese di giugno. Il primo evento sarà il 23 giugno nella spiaggia libera del Bagno Conti con un’alba a stelle e strisce. “Like a Rolling Stone” con Lorenzo Semprini & The False Prophets per un viaggio a stelle e strisce tra musica e parole con brani born in Usa sulla rotta dell’assolata passerella che porta in battigia.

Altra novità: tutte le spiagge libere di Cesenatico saranno colonizzate a turno da un concerto all’alba.