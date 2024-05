A Zadina va all’asta un terreno edificabile da 15mila metri quadri

Inizialmente era previsto che andassero al miglior offerente terreni edificabili per 25mila metri quadrati e alcuni manufatti non ultimati, per un valore di oltre 3,3 milioni di euro. Martedì andrà all’asta il secondo lotto, che è un terreno edificabile di 15.274 metri quadrati, situato tra viale dei Pini, viale Stoccolma e via Mosca, stimato dal perito 1 milione e 870mila euro.