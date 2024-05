Calcio, c’é anche la Supercoppa nell’esaltante stagione del Cesena

Si scorre lungo le redini del nervosismo fino al 40esimo, quando la combinazione Mignanelli-Adorante funziona ancora, questa volta a metà, con il colpo di testa del numero 9 che finisce a lato di poco. Il pericolo si ripresenta 1 solo minuto dopo; da una bellissima tela di passaggi nasce l’occasione per Meli, su cui serve un miracolo di Pisseri per non allargare ulteriormente la forbice.

A 3′ dalla fine del primo tempo Kargbo avrebbe la chance per accorciare lo svantaggio, ma balbetta al momento della conclusione, che termina in calcio d’angolo.

La seconda frazione si apre come si era chiusa la prima, ovvero con Adorante che mette a sedere Pieraccini e spara a colpo sicuro verso la porta: seconda parata da mani nei capelli di Pisseri. Si arriva quindi all’ora di gioco che la situazione sembra stagnante: il Cesena non ha la forza per far male ai campani e il finale pare scontato. Arriva invece proprio dai piedi dell’uomo più preso di mira dai difensori il gol della speranza: al 60esimo Kargbo sgasa sulla sinistra e dopo essere entrato in area buca Demba con il destro. Si riaccende il Manuzzi. Passano 60 secondi e Pisseri conferma la prestazione da 8 in pagella con un altro intervento, che precede, al 64esimo, la chiave di volta della partita.

Una palla contesa furiosamente in area bianconera finisce sui piedi di Meli, che con lo specchio della porta letteralmente spalancato centra in pieno la traversa, che risputa in campo la sfera, raccolta da Kargbo che si libera sulla sinistra con una magia e punta come un forsennato l’area avversaria. In questi brevi secondi il Manuzzi si trasforma in un catino infuocato, all’interno del quale Ogunseye, subentrato, non sciupa il cioccolatino di Kargbo e riporta in parità il match. È 2-2 e la coppa ora, virtualmente, passa dalle mani del Mantova a quelle dei romagnoli, che trattengono il fiato ancora una volta quando al 73esimo Folino stampa il suo tiro sul palo.

Succede poco e niente nei minuti finali (se ne erano viste abbondantemente troppe nell’ora e mezza precedente) e quando il direttore fischia la fine Cesena può esplodere di gioia.

Una stagione stellare, coronata con la vittoria della Supercoppa dopo quella del campionato per Toscano e i suoi ragazzi, su cui le voci di addio non vogliono affievolirsi ma che ora, a giochi conclusi, possono fermarsi e apprezzare il percorso di questi 9 mesi splendidi.

Da Cesena è tutto, ci si rivede in Serie B ad agosto.