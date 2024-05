Abita a Cesenatico la prostituta bulgara aggredita a colpi di pistola

La lucciole si trovava, come ogni giorno, in una piazzola lungo la statale Adriatica tra Mirabilandia e Savio, nei pressi della Cava Manzona Vecchia. Per cause ancora da chiarire, sarebbe stata raggiunta da un uomo che, da distanza ravvicinata, le avrebbe sparato ad un braccio e poi al torace con l’intento di ucciderla. Almeno così é convinta la Procura di Ravenna che ha aperto un fascicolo per tentato omicidio, al momento a carico di ignoti.