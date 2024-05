Al Palazzo del Turismo incontro pubblico per la presentazione del Piano marketing triennale

Il piano

Il piano si pone come obiettivo quello di collocare Cesenatico come una destinazione turistica differenziata, con identità e personalità propria, basata sul turismo balneare; sviluppando tutte le sue possibilità a partire da servizi, attrattive materiali ed immateriali, che adeguatamente strutturate e declinate possano permettere di proporla come blue wellness destination, cioè non come un territorio né come prodotto, ma come un’esperienza unica di ben-essere a 360°. Il piano ha inoltre lo scopo di rendere Cesenatico una “Destinazione Premium” della Riviera Romagnola e allo stesso tempo una destinazione Boutique, focalizzata sulla sua gastronomia e sull’identità marinara della città. Questi due aspetti infatti sono stati identificati dall’analisi come elementi identitari e di qualità della destinazione.