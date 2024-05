Digitale Facile, inaugurato a Cesenatico lo sportello che aiuta i cittadini

I nove punti di facilitazione digitale, accessibili su appuntamento e gratuitamente, saranno presidiati da facilitatori formati ad hoc per aiutare i cittadini nell’utilizzo di base di smartphone, tablet e PC, nella registrazione e nell’utilizzo dell’Identità digitale (SPID o CIE), del Fascicolo sanitario elettronico, nel rilascio telematico dei certificati anagrafici, nella fruizione delle risorse digitali della Biblioteca (e-book e audiolibri), nell’iscrizione di bambini e ragazzi a scuola, nei pagamenti digitali e in tutti i servizi che richiedono l’accesso a piattaforme digitali.

Nel dettaglio, per quanto riguarda i servizi scolastici, è possibile prenotare aiuto per iscrizioni alle scuole di infanzia, nidi e centri estivi; al trasporto scolastico, al servizio pre/post scuola, mensa e richiesta contributi.

Si può inoltre prenotare un supporto alla gestione dell’email personale, per un reclamo alla Pubblica amministrazione, per l’accesso al Portale del contribuente relativamente a Tari, Tasi, Imu, per l’accesso alla rete Mlol con attivazione e utilizzo del prestito di ebook. Sul fronte lavoro si potrà prenotare una consulenza per installare l’app LavoroPerTe, registrarsi e inviare una candidatura. E ancora sono prenotabili il supporto per il pagamento del bollo auto, per la prenotazione del Passaporto e rilascio, on line, per la gestione delle deleghe Inps, per la richiesta del duplicato della tessera sanitaria o del codice fiscale e per agire sul portale Lavoro.gov.it.

Le prenotazioni si possono effettuare chiamando I numeri telefonici degli sportelli sottoindicati, sulla piattaforma di prenotazione web (https://affluences.com/digitale-facile-unione-rubicone-mare ); inviando una mail all’indirizzo di uno degli sportelli sott oindicati; tramite la app Affluences, scaricabile da App Store (iOS) o PlayStore (Android).