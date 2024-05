Il Club Family Hotel di Falzaresi inaugura l’estate 2024

Fra gli altri servizi innovativi c’è il Dine Around, che permette a tutti gli ospiti di pranzare e cenare anche negli alberghi della catena dove non si soggiorna. Questo consente di visitare tutta la riviera romagnola, passeggiando nel centro di Riccione, facendo shopping a Milano Marittima, visitando il Magazzino del Sale e le saline a Cervia, il Museo della Marineria e il porto canale Leonardesco a Cesenatico.

Andrea Falzaresi apre l’estate 2024 con tanto entusiasmo: “Le prenotazioni stanno andando bene e contiamo di avere più presenze dello scorso anno. Il rafforzamento della partnership con Mirabilandia ci consente di crescere naturalmente, incrementando un’offerta già ricca nella formula all inclusive”.

In ambito nazionale ed Europeo, Club Family Hotel si colloca anche quest’anno ai vertici: “Come catena per famiglie _ prosegue Falzaresi _, siamo i primi in Italia ed in Europa; inoltre, secondo la classifica “Best of the best” di Tripadvisor che racchiude le migliori strutture in assoluto e in Europa ne entrano soltanto venticinque, siamo gli unici a livello nazionale a poter vantare la tredicesima struttura al mondo, che è il Club Family Hotel Riccione”.