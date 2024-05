La Dance Dream porta al teatro Bogart “Mary Poppins Jr”

Per lo spettacolo conclusivo dell’anno accademico, Dance Dream è riuscita a mettere per la prima volta in scena “Mary Poppins JR”, con i diritti e la licenza ufficiale concessi da MTI di Londra.

Per i giovani del cast si tratta di un’importante esperienza di crescita artistica ed umana, una opportunità offerta dalla scuola che ha come obiettivo anche quello di valorizzare i ragazzi talentuosi e renderli maggiormente consapevoli rispetto ad un percorso che, in futuro, potrebbe diventare anche un mestiere.

Il capolavoro, prodotto dalla Disney Teatrical e da Cameron Mackintosh, debutterà nella versione ridotta ‘JR’ (riadattata per le scuole) con musiche originali di Richard M. Sherman e Robert B. Sherrman. I dialoghi in lingua Italiana e l‘adattamento sono invece a cura dell’insegnante del corso di Musical Federica Esposito.

Le coreografie dello spettacolo sono di Nico Buratta, Silvia Ferraris e Federica Esposito, che ha curato personalmente anche la regia. La direzione musicale, invece, é di Chiara Sirri.