Tennis, Tavani e Terranova vincono al Foro Italico il titolo italiano Master

Dopo aver superato le fasi provinciali e regionali, nella “tre giorni” romana la coppia del Ct Parckin Cesenatico ha battuto Carlo e Giuseppe Meduri per 4-6, 7-6, 10-4, al 2° turno Colleoni-Magoni per 6-4, 6-3, in semifinale Di Noto-Di Natale per 6-1, 3-6, 1-8 ed in finale la coppia umbra composta da Filippo Cambiotti e Luca Bussotti per 6-2, 6-3. Le premiazioni sono state effettuate dal consigliere della Federtennis, Raimondo Ricci Bitti.Per loro i complementi social anche del sindaco Gozzoli.