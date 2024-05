Spartan Race: nel weekend a Cesenatico arriva la carica dei 5000

Le modifiche alla viabilità

Per garantire il regolare svolgimento della manifestazione sono previste anche delle modifiche alla viabilità.

Dalle ore 8 del 24 maggio fino alle ore 19 del 26 maggio: divieto di sosta con rimozione ambo i lati: in via Deledda, in via Dei Mille, laterale lato monte che porta ai civici 156 e Parco di Levante dietro la “ Casa degli anziani”, in via dei Mille laterale che porta al civico 160, e in via Dei Mille, nel tratto fra la traversa civico 156 e via Panzini in quest’ultima con riserva di posti ai possessori di pass rilasciato dall’organizzazione;

dalle ore 8 del 23 maggio fino alle 23.30 del 25 maggio: divieto di transito e di divieto di sosta con rimozione anche per cicli e motocicli nell’area interna di Piazza Marconi;

dalle ore 8 fino alle ore 23.30 del 25 maggio e dalle ore 8 alle ore 18 del 26 maggio: temporaneo divieto di transito in via Deledda, in via Dei Mille laterale lato monte che porta ai civici 156 e Parco di levante dietro la “ Casa degli anziani”; in via Dei Mille nel tratto fra la traversa civico 156 con pre-chiusura in via Zara e la via Panzini con pre chiusura in via Dante, in viale Carducci nel tratto tra via Zara e via Panzini con pre chiusura in via Dante , in via Giardini al Mare lato stabilimenti balneari, nel tratto compreso fra via Ferrara e via Montello;

dalle ore 8 alle ore 23.30 del 25 maggio e dalle ore 8 alle ore 18 del 26 maggio: temporanea istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta con rimozione in Piazza Marconi, eccetto i titolari degli stabilimenti

balneari, dei dipendenti e dei veicoli al servizio dei disabili;

dalle ore 8 alle ore 18 del 25 maggio: istituzione del senso unico di marcia con direzione mare – monte in via Montello da viale Carducci a via Giardini al Mare;

dalle ore 8 alle ore 22 del 25 maggio e dalle ore 8 alle ore 18 del 26 maggio: temporaneo divieto di transito eccetto autorizzati in via Carducci nel tratto fra la via Dante e la via Zara con presidio in via Panzini ed in via Zara al divieto di transito in via Carducci non saranno soggetti i veicoli di servizio autobus di Start Romagna e del servizio scolastico;

dalle ore 8 alle 18 del 25 maggio: temporaneo divieto di sosta con rimozione in via Montello, in via Carducci nel tratto fra via Montello e via Zara per l’istituzione di un percorso pedonale riservato ai pedoni, per i quali è precluso il transito sul marciapiede nel medesimo tragitto;

dalle ore 8 alle ore 18 del 25 maggio: divieto di transito e di divieto di sosta con rimozione anche per cicli e motocicli: in via Giardini al Mare, comprese le mezze lune, nel tratto che fiancheggia i bagni; nel tratto compreso fra via Ferrara e via Montello, e in Piazza Marconi, sia in strada, sia all’interno della piazza ;dalle ore 8 fino alle ore 18 del 25 maggio e dalle ore 8 alle ore 18 del 26 maggio: divieto di transito eccetto autorizzati: in viale Carducci nel tratto fra via Dante e via Zara con presidio in via Panzini ed in via Zara.