Cafè Racer Day, rombano i motori nel weekend al Caffè degli Artisti

Il primo appuntamento è per sabato sera, per una grande festa al Cafè degli Artisti e un primo ritrovo, il concerto della rock ‘n’ roll band “Howlin Lou”, e a seguire il dj set di Houston.

Domenica si tiene la giornata clou, a partire dalle 10 del mattino, per una rievocazione storica del circuito cittadino, sul lungomare viale Carducci che si protrarrà durante l’intero arco della giornata sino al tardo pomeriggio, con la sfilata di vecchie moto in un breve tragitto allestito in sicurezza; anche in questa giornata sarà dato spazio alla musica live, esibizioni e a seguire la benedizione delle moto, le premiazioni degli esemplari più belli ed altre iniziative di intrattenimento.

In mattinata si terrà la prima parte della rievocazione, con manche divise in cilindrate dalla 50cc alla 500cc e classe Special; poi sarà il momento dei grandi campioni del passato in pista. Saranno ospitati ex piloti e sono previste sfilate di moto. Le premiazioni e i saluti si terranno alle 17.