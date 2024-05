Dal 30 maggio torna RiminiWellness: in fiera esposta la Coppa Davis

È una delle manifestazioni di punta targate Ieg, la società fieristica riminese che, nei padiglioni di Viserba, è pronta ad aprire le porte del RiminiWellness a tutti gli amanti del fitness e della filosofia dello “stare bene”. La 18ma edizione si terrà dal 30 maggio al 2 giugno.

Per il secondo anno consecutivo, la manifestazione fieristica sarà accompagnata dal RiminiWellness Off, ovvero il fuori salone che mira a coinvolgere non solo i frequentatori della fiera, ma anche i residenti. In programma 240 eventi tra corsi, lezioni e incontri legati alla salute e al benessere dislocati in vari punti della città, dal centro storico al nuovo lungomare.