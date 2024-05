Boe a 50 metri dalla riva, Cesenatico non le vuole

Paradossalmente, in questo caso, gli effetti nocivi sembrano maggiori dei vantaggi. In primis, stiamo parlando di boe alte 70 centimetri e larghe 35-40, con cime di 1 metro e 30 centimetri. Dunque, sul piano dell’impatto visivo, senza dubbio rischiano di deturpare la coreografia dell’orizzonte. In seconda istanza, potrebbero rappresentare un pericolo per chi nuota visto che, quando sono mosse dalle onde, potrebbero diventare degli ostacoli imprevisti.