Ancora nei guai i “punkabbestia” di Ponente: ma stavolta vanno in carcere

Questa volta però sono andati oltre: sorpresi a rubare dal personale di sorveglianza, hanno pensato bene di minacciare il responsabile del negozio. Un atteggiamento non marginale visto che l’accusa per loro si é trasformata da semplice ‘furto’ a ‘rapina’. Per questo, a differenza di quanto era accaduto in passato, essendo già gravati dall’obbligo di firma per altri reati, stavolta sono stati arrestati.