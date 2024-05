Gatteo Mare, ubriaco semina il panico davanti al “Topolino Park” di viale delle Nazioni

Nessuno, a quanto si apprende, si é fatto male, ma se l’episodio fosse avvenuto qualche minuto più tardi, avrebbe avuto tutto un’altra connotazione: davanti al bar, infatti, c’é il parco giochi di “Topolino Park” che, un’ora dopo, si riempie ogni sera di bambini. Per loro non sarebbe stato un bello spettacolo.

Non é la prima volta che, in quel tratto di viale delle Nazioni, si registrano episodi del genere. Già nel recente passato molti residenti si erano lamentati per gli schiamazzi e per le risse (non solo verbali) avvenute in quella zona.