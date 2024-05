Il ciclone J. Peralta protagonista del live-show al locale “Amodo”

Al suo fianco, per alzare i decibel di una serata al “sabor latino”, ci sarà il dj-set di Rafael Nunez, storico vocalist di Radio San Marino e fondatore del format “Gran Caribe”.

La serata avrà il suo momento clou con la presentazione di “Bella ‘ca faie male”, la nuova featuring di J.Peralta e Ciro Renna, una “combo” neo-melodico-latina che, dopo una grande attesa, esce su tutte le piattaforme musicali proprio venerdì 31 maggio.

Il progetto musicale, un unicum nel mondo variegato delle “feat”, promette di lasciare il segno in questa estate 2024: da una parte la voce “caliente” dell’eclettico “one man show” dominicano, dall’altra le calde sonorità partenopee di uno degli artisti neo-melodici più gettonati della nuova crew napoletana.

L’evento é organizzato dalla BG Management di Gianni Baldisserri in collaborazione con Olé Music Records, l’etichetta discografica di Max Passante che – in collaborazione con Vincenzo D’Agostino (il paroliere di Gigi D’Alessio) e il Producer Sergio Viola – ha prodotto il nuovo brano: “E’ il neo-melodico, come ci ha insegnato Sanremo con Geolier, la nuova frontiera vincente della musica italiana – spiega il manager e produttore Max Passante – ed é per questo che, con la preziosa collaborazione di Vincenzo D’Agostino e Sergio Viola, che ha messo anche a disposizione le sue sale di registrazione, abbiamo deciso di creare questa fusion inedita tra sound napoletano e ritmi latini. Il risultato é una canzone di grande effetto che ha tutto per diventare uno dei grandi successi dell’estate 2024”.