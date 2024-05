Lunedì 3 giugno alle 20.30 al Parco Manzoni assemblea pubblica in vista del Tour de France

“La tappa del Tour de France – spiega in una nota il sindaco Matteo Gozzoli – sarà una festa e per fare in modo che tutto funzioni alla perfezione stiamo lavorando intensamente da mesi. Invito tutti a partecipare all’assemblea di lunedì per capire quale sarà il piano della viabilità, per fare domande e confrontarsi. Metteremo in campo una campagna di comunicazione mirata per ridurre al minimo i disagi e rendere tutti partecipi di questo evento”.