Lo “SportInTour” arriva a Cesenatico: da oggi mille atleti in città 

“Prima di tutto voglio ringraziare i comuni di Cesenatico e Cervia per la loro disponibilità e per averci accolto a casa loro – ha dichiarato Lembo -. Dai primi contatti c’è stata un’immediata sinergia che ci porterà a vivere momenti di sport e non solo, perché da 12 edizioni giriamo l’Italia per le nostre finali nazionali, portando con noi il nostro bagaglio culturale e di valori. Ci saranno dunque anche momenti di confronto e informazione per divulgare corretti e sani stili di vita, mettendo al centro l’attività sportiva come strumento di promozione del benessere psicofisico della persona, a prescindere da qualsivoglia forma di barriera”.

Poi è stata la volta dell’assessore Morara: “Siamo molto felici e onorati di ospitare una delle tappe di questo tour che toccherà varie città italiane con una grande partecipazione. Arriveranno oltre 1000 atleti e questa é sempre una bella notizia per Cesenatico”.

Infine le parole dell’Assessore Brunelli: “Il lavoro delle ACLI resta fondamentale all’interno della comunità, e questa iniziativa che coinvolge i giovani e lo sport aggregando ragazzi da varie città italiane è davvero lodevole e rappresenta lo spirito con qui queste realtà operano in modo capillare sul territorio. È inoltre un evento che contribuisce ad aumentare le presenze turistiche nella città di Cervia e valorizza le strutture sportive del territorio. Il lavoro delle ACLI resta fondamentale all’interno della comunità, e questa iniziativa che coinvolge i giovani e lo sport aggregando ragazzi da varie città italiane è davvero lodevole e rappresenta lo spirito con qui queste realtà operano in modo capillare sul territorio. È inoltre un evento che contribuisce ad aumentare le presenze turistiche nella città di Cervia e valorizza le strutture sportive del territorio”.