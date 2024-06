Dalle elezioni Europee le indicazioni per il post-Bonaccini

Il peso dei vari partiti che uscirà dalle urne sarà ovviamente un aspetto determinante. La fibrillazione maggiore è attualmente nel centrosinistra che non può rischiare di perdere la propria regione simbolo. I pretendenti alla successione di Bonaccini sono molti e tutti in casa Pd: il sindaco di Ravenna Michele de Pascale che ha incassato il sostegno del leader di Azione Carlo Calenda, la vicepresidente Irene Priolo e l’assessore al lavoro ex Cgil Vincenzo Colla sono al momento i nomi più caldi, ma non è scontato che il candidato esca da questa terna. Dalla settimana prossima si capiranno meglio giochi e posizionamenti.

Il centrodestra è alla non facile ricerca di un nome non direttamente riconducibile alla politica per cercare l’impresa mai riuscita di vincere in Emilia-Romagna. Ma anche in questo caso molto dipenderà da quali equilibri usciranno dalle urne.