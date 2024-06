Trascinati al largo dalla corrente: sei studenti salvati dai bagnini

Mentre tutta Italia ha assistito, incredula, alla drammatica morte dei tre ragazzi friulani travolti dalle acque del fiume Natisone, anche a Cesenatico stava per consumarsi una tragedia analoga. Solo grazie alla perizia di alcuni bagnini, infatti, la gita scolastica al mare di una classe di Piacenza non si é tramutata in tragedia.

Protagonisti della vicenda sei studenti delle scuole medie che, non curanti della bandiera rossa, venerdì scorso, attorno a mezzogiorno, si erano gettati in mare per un bagno. Pessima idea, visto che, dopo pochi istanti, sono stati tutti trascinati al largo dalle correnti. Tre bagnini si sono tuffati in acqua e sono riusciti a riportarli tutti a riva sani e salvi.