Riforma autovelox, quello dell’Adriatica resta al suo posto

Per Cesenatico, insomma, nonostante la pioggia di ricorsi, non cambierà nulla perché le caratteristiche della strada in cui è collocato non incidono in alcun modo sulla riforma. In più l’avviso di presenza del rilevatore di velocità è collocato oltre un chilometro di distanza, come previsto dalla nuova riforma sull’autovelox. Insomma, con buona pace dei tanti cittadini multati, la stretta sugli autovelox del Governo – almeno da noi – non avrà alcun riflesso.