Gattino gettato dal finestrino: una fake-news (di cui ci scusiamo)

L’episodio, per fortuna a lieto fine, ripropone il tema spinoso delle fake-news che sedimentano sui social e, senza alcuna verifica delle fonti, creano ad arte delle storie romanzate in cui, troppo spesso, le bugie diventano notizie credibili. E’ il triste rosario del “passa parola”, quello che genera malintesi e crea ambiguità. Un pericolo in cui cadono, a volte, anche le redazioni giornalistiche. Ed é per questa ragione che, stavolta, anche noi di Living dobbiamo scusarci con i nostri lettori per avervi fornito una notizia del tutto infondata.