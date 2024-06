Torna l’incubo eroina a Cesenatico: il pusher ne aveva 30 grammi

Lo spacciatore tunisino – il 31enne Amor Ben Jhenia – alloggiava da qualche giorno in un bed e breakfast della zona di viale Cavour a Ponente. Ed è proprio in zona Ponente che gli agenti si sono imbattuti in quello spacciatore. A tradirlo il suo nervosismo alla vista delle divise. I controlli successivi hanno confermato i sospetti: addosso al 31enne, infatti, sono state trovate delle dosi di eroina confezionate e pronte per essere spacciate.

A quel punto le ispezioni degli investigatori della Polizia locale si sono spostate nell’alloggio del tunisino, un albergo che ha anche il servizio di bed e breakfast, a non molta distanza dal luogo dove era stato fermato.