Tour de France a Cesenatico: ecco tutte le modifiche alla viabilità

Domenica 30 giugno Cesenatico ospiterà la seconda tappa del Tour de France che partirà dalle sue strade per arrivare fino a Bologna. L’organizzazione del villaggio di partenza, la carovana e i il percorso dei corridori interesseranno diverse zone del territorio con importanti modifiche alla viabilità. Per venire incontro alle esigenze di cittadini e turisti, l’Amministrazione Comunale ha disposto la gratuità della sosta in ogni zona della città dalle 12 di sabato 29 giugno fino alle 18 di domenica 30 giugno.

La circolazione

Dalle ore 8 alle ore 14 di domenica 30 giugno sarà vietata la circolazione in entrambi i sensi di marcia su via Dino Ricci; viale Trento fino all’intersezione con viale Carducci; viale Carducci tra viale Trento e piazza Costa; viale Roma tra piazza Costa e via Saffi; via Saffi tra via Roma e il ponte Mazzini compreso; via Armellini, viale Gaza; via Mazzini, inclusa l’area del distributore Agip; viale dei Pini. Dalle ore 5 del 30 giugno sarà chiuso in entrata lo svincolo di viale Trento della SS16 Statale Adriatica; dalle ore 9 del 30 giugno sarà chiuso in entrata lo svincolo di Ponente della SS16 Statale Adriatica.

Per raggiungere il centro città sarà possibile utilizzare il parcheggio di Piazzale della Rocca e muoversi da lì a piedi o in bicicletta. I quartieri di Valverde e Villamarina non saranno interessanti dalla corsa e sarà garantita la sosta e la circolazione. Sono stati individuati dei percorsi alternativi. I giardini al mare sono percorribili e disponibili per la sosta che sarà gratuita.