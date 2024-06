Non solo Europee, in Romagna si vota anche a Cesena, Bellaria, Savignano e Santarcangelo

Oltre due milioni di elettori, in Emilia-Romagna, sabato e domenica saranno chiamati alle urne per votare – oltre che per le elezioni europee – anche per il rinnovo dei sindaci e dei consigli in 226 Comuni.

Si vota in cinque capoluoghi di provincia (oltre a Modena, Reggio Emilia, Ferrara e Forlì, chiamata alle urne anche nella vicina Cesena) e in altri 30 Comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti, ovvero quelli in cui, nel caso nessun candidato riesca a raggiungere il 50% dei voti al primo turno, si renderà necessario un ballottaggio fra i due candidati più votati (sabato 22 e domenica 23 giugno).