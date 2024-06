Da domani si vota per le Europee: niente seggi alla Saffi, si vota alla scuola media

Gli altri seggi si trovano nei seguenti luoghi pubblici: per le sezioni 4 e 5 presso la scuola materna Ancora (nella foto) di viale della Repubblica 113 angolo viale Trento; le sezioni 6, 7, 8 e 9 sono state ricavate nella scuola elementare di Villamarina in viale Litorale Marina 170; le sezioni 10, 11 e 21 si trovano nella scuola elementare di Sala (l’ex Villa Romagnoli), in viale Canale Bonificazione 520; le sezioni 12 e 22 sono all’interno della scuola materna di Bagnarola in viale Cesenatico 720; le 13 e 14 si trovano nella Scuola elementare di Villalta in via Cesenatico 289 e la 15 nella scuola materna di Cannucceto in via Palazzone 152; le sezioni 16, 17, 18 e 23 sono nella scuola elementare Ada Negri in via Don Minzoni 23 nel centro del quartiere Madonnina, mentre le sezioni 19 e 20 sono state ricavate nella scuola elementare di via Caboto nella zona di Ponente.

Domani si potrà votare dalle 15 alle 23 e domenica dalle 7 alle 23; l’ufficio elettorale in questi giorni è sempre aperto al pubblico.