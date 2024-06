Sabato a Cesena il “Gelato di Jessica” apre in centro storico

Si accende una nuova insegna nel centro di Cesena. Inaugura sabato, al civico 11 di viale Mazzoni, il “Gelato di Jessica”, terzo punto vendita della rinomata gelateria già presente, da dieci anni, sul lungomare di Cesenatico e, da un paio di estati, anche su quello di Cervia.

Aperto tutti i giorni, dalle 16 alle 23, il nuovo locale di Jessica Galletti propone in esclusiva alcune “chicche” della sua celebre produzione, come il sorbetto al cioccolato con massa di cacao di fave colombiane o il gelato per diabetici a base di zucchero naturale di cocco bio proposto in due gusti: cioccolato crudo e arachidi. Inoltre, é sempre disponibile la linea di gelati vegani e senza glutine.