“Corri per i più piccoli del mondo”, Bellaria si prepara ad una grande “due giorni” di podismo

La competizione – aperta ad atleti professionisti e amatori (anche paratleti) – metterà alla prova i partecipanti in tre discipline avvincenti, offrendo spettacolo e adrenalina. Per altro, da quest’anno, la Federazione Triathlon ha affidato alla rassegna bellariese il titolo di “Olimpico Gold” e, per il terzo anno consecutivo, il Bim Triathlon Olimpico farà parte del circuito Tri-Cup Age Group Emilia Romagna: “Anche quest’anno – evidenzia Andrea Arcidiacono – abbiamo preparato un tracciato molto tecnico, il più veloce secondo molti in tutta la Romagna sulla distanza olimpica. E’ il percorso ideale per stabilire il proprio personale ed é una delle ragioni per cui anche diversi atleti di alto livello saranno al via della competizione. Penso a Mattia Ceccarelli, Sara Savoia o Giulio Molinari, che sono atleti con un palmares formidabile. Ma, al di là dello spirito agonistico e del montepremi che, essendo una gara Gold, sarà particolarmente appetibile, il nostro Bim Triathlon Olimpico é una gara dove l’agonismo non é mai esasperato e dunque avremo al via anche atleti meno esperti che si cimenteranno per la prima volta su questa distanza. Del resto Bellaria, con la sua spiaggia, le sue strade e la sua cultura dell’accoglienza, offre scenari perfetti per questa disciplina. Noi, per altro, abbiamo lavorato tantissimo sul fronte della sicurezza in modo che entrambi gli eventi possano svolgersi nella più totale serenità”. Presenti all’evento anche diversi paratriathleti come il riminese Giovanni Achenza che, dopo la partecipazione della scorsa edizione, sarà al via anche quest’anno della rassegna bellariese per preparare, dopo i due bronzi di Tokio 2020, le Paraolimpiadi di Parigi.

Info asd.elite.team@gmail.com, https://eliteteamitalia.it