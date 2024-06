Ha inaugurato ieri in centro a Cesena il “Gelato di Jessica”

Aperto tutti i giorni, dalle 16 alle 23, il nuovo locale di Jessica Galletti – al civico 11 di viale Mazzoni – propone in esclusiva alcune “chicche” della sua celebre produzione, come il sorbetto al cioccolato con massa di cacao di fave colombiane o il gelato per diabetici a base di zucchero naturale di cocco bio proposto in due gusti: cioccolato crudo e arachidi. Inoltre, é sempre disponibile la linea di gelati vegani e senza glutine.