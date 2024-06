Il 21 giugno la Notte Gialla con Jan Ulrich, Mario Cipollini e Vincenzo Nibali

Il Tour De France sta per arrivare a Cesenatico e il segno di Marco Pantani sulla storica tappa di domenica 30 giugno è sempre protagonista. Per prepararsi al più grande evento sportivo mai ospitato in città e onorare il ricordo del Pirata, venerdì 21 giugno alle 21 in Piazza Andrea Costa è in programma “La Notte Gialla”, un evento straordinario condotto da Davide De Zan con grandissimi ospiti.