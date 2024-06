Elezioni comunali: ecco i sindaci eletti

Cesena.

Per la città di Cesena la sfida era a quattro. In lizza il sindaco uscente Enzo Lattuca, sostenuto da una coalizione di centrosinistra (Pd, Cesena 2024, Civica Popolare, Alleanza Verdi e Sinistra, Fondamenta, Psi e Possibile, Patto per Cesena formato da Pri e Azione e anche il Movimento 5 stelle); Marco Casali, appoggiato da una coalizione di centrodestra (Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia e dalla lista civica Insieme), Marco Giangrandi, candidato sindaco per il polo civico e Paolo Sensini con la lista “Cesena viva e unita per la pace e il bene comune'”

I dati sono ancora parziali, ma a Cesena sembra un plebiscito per Enzo Lattuca. Dopo 21 sezioni scrutinate su 98 Lattuca al 65%, Casali al 26%, Giangrandi al 6,8%.

“Per la prima volta Cesena sceglie un sindaco con una percentuale col 6 davanti”, ha spiegato Lattuga ai giornalisti.

Montiano.

Fabio Molari, della coalizione di centrosinistra, è stato eletto sindaco di Montiano per la quarta volta consecutiva, era l’unico candidato sindaco nel paese.

Borghi.

Confermato Silverio Zabberoni (71,93%) come sindaco di Borghi, dalle urne del paese esce un risultato schiacciante a favore del candidato del centrodestra con la lista “Borghi da vivere”. Zabberoni ha battuto il candidato Dario Placca del centrosinistra, che si è fermato 28,07%.

San Mauro Pascoli.

Moris Guidi è il nuovo sindaco di San Mauro Pascoli con il 67,6%. Vince il centrosinistra. Il centrodestra aveva candidato Simone Pascuzzi, che ha ottenuto il 32,4%.