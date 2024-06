Sabato al mercato ittico maxi-schermo per vedere l’esordio dell’Italia

Anche a Cesenatico sale la febbre per gli europei di calcio (ciak venerdì con il match d’esordio della Germania) e dunque torna il rito estivo dei maxi-schermi. Per la partita Italia – Albania, in programma sabato sera, il Rotary Club Cesenatico Mare in collaborazione con l’associazione ’I bambini al primo posto’ installerà un mega-wall al Mercato Ittico comunale di Cesenatico.