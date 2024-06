“Gli ospiti” di Alice Tamburini è la nuova mostra della Galleria “Leonardo Da Vinci”

La Galleria “Leonardo da Vinci” propone per l’estate 2024 “Gli Ospiti”, dell’artista Alice Tamburini: una mostra forte e intensa, giocata su volti che lentamente appaiono dalla pittura e dalla materia per diventare corpi e persone. Così la descrive l’artista: “Inizio dagli occhi. Dipingo solitudini che cercano un nome. Alcune mie opere non hanno un titolo finché non si riconoscono in qualcuno, finché non trovano un corpo. Da personaggi si fanno persone. Prendono forma da olii, acrilici, carta da parati, vengono incisi, strappati, lavati e ridipinti, oscurati e fatti riemergere. Sono complessi come le personalità che abiteranno. Chiedono di non essere più dipinti, di farsi carne, di ritrarsi dal ritratto e divenire persone. Vorrebbero squadrare il loro doppio, scrutarlo con attenzione e finalmente uscire dal quadro. Sono gli ospiti, ospitali e ospitanti, quelli che cercano casa o che l’hanno trovata. Quelli che ti guardano come tu guardi loro. Accogliere ed essere accolti. In fondo, noi tutti siamo Gli Ospiti.”