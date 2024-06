In piazza Costa, per tutto il fine settimana, arriva “Good Bike! Gente di Bici”

Ecco alcuni eventi nel dettaglio:

GIOCOCICLISMO aperto a tutti i BAMBINI DAI 5 AI 15 anni | dalle 11.00 alle 19.00 di sabato 15 e domenica 16 giugno.

Un percorso didattico per l’apprendimento della tecnica di guida sicura della bicicletta, gimkana e giochi.

Durante la manifestazione saranno presenti i bambini delle società ciclistiche locali con delle esibizioni.

Ogni bambino potrà provare l’ebbrezza di montare in sella con la propria bici o quella fornita dall’organizzazione e ricevere il suo attestato, come gli oltre 700 bambini formati in occasione delle prime due date del tour. Partecipazione gratuita.

BIKE POLO LIVE SHOW | dalle 15.00 alle 20.00 di sabato 15 giugno

Questo sport si è diffuso grazie ai primi corrieri che dal 2008 hanno iniziato a fare le proprie consegne in bici per una città più pulita. Viaggiando in Europa, i bike messenger sono entrati in contatto con questo sport nuovo e particolare, e hanno cercato di replicarlo con i mezzi che avevano a disposizione. Inizialmente usando le bici a scatto fisso, le stesse che utilizzavano ogni giorno per lavorare, con lo stesso rapporto scelto per fare consegne, sfruttando come campi di allenamento alcune tranquille piazzette della città.

Partecipazione gratuita

BMX LIVE SHOW | dalle 15.00 alle 20.00 di domenica 16 giugno. Partecipazione gratuita

LOVESICK LIVE MUSIC SHOW | dalle 21.30 alle 23.00 di sabato 15 giugno

La formazione, originaria di Bologna ma con le radici profondamente piantate nella musica country, blues e swing a stelle e strisce, si appresta a pubblicare il nuovo album Remember My Name. Dopo aver aperto i concerti di artisti del calibro di Ben Harper, Zucchero, Edoardo Bennato e Toquiño sono pronti ad atterrare sul palco di Good Bike! Partecipazione gratuita

THE ANDY MACFARLANE TWO MAN ORCHESTRA LIVE MUSIC SHOW | dalle 19.30 alle 21.00 di domenica 16 giugno

Sicuramente conoscete Andy Macfarlane come chitarrista e cantante degli Hormonauts e The Rock’n’roll Kamikazes. Adesso Andy gira anche in duo con il suo contrabbassista, Nicolò Fiori, a portare il sacro messaggio del Rhythm’n’Blues a tutto il mondo. Eclettico, irruento, con sfumature punk e jazz, il loro blues vi porta in viaggio con la valigia come gran cassa. Partecipazione gratuita