Lavori alla fognatura di via Bramante: da venerdì 21 giugno la strada riapre completamente

Le parole del sindaco Matteo Gozzoli

«Siamo in dirittura d’arrivo con un lavoro importante e nevralgico non solo per una zona di Cesenatico ma per tutta la città. Le operazioni sono state complesse, e ci permetteranno di risolvere le criticità che si presentano a ogni evento meteorologico importante. Voglio ringraziare tutti i cittadini e i turisti che con pazienza attendevano la riapertura della circolazione. La sicurezza di Cesenatico per questa amministrazione viene prima di tutto e la sistemazione della fogna bianca in quel tratto non poteva più aspettare», il commento del sindaco Matteo Gozzoli.