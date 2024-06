A Cesenatico le finali scudetto Csi, quindici regioni in campo

In Romagna sono attesi in totale quasi 2000 atleti e molti hanno preso parte ieri sera alla cerimonia di apertura, con la cittadina romagnola invasa dalla carica positiva di 60 squadre arancioblù.

A cominciare le sfide saranno, fino a domenica, gli atleti sotto i 12 anni che hanno gareggiato in tutta Italia nel progetto “Sport&Go! Crescere con lo sport”, dedicato all’attività polisportiva e pensato per le categorie Kids (under 10) e Giovanissimi (Under 12).

Sono 619 gli atleti, tra cui 179 ragazzine, pronti a contendersi i titoli under 10 del basket 4×4 (6 squadre), del calcio a 5 (6 squadre), Calcio a 7 (5 squadre) e minivolley (8 squadre). Con loro anche i giovani under 12 in campo nel calcio a 5 (8 squadre), calcio a 7 (6 squadre), minibasket (6 squadre), supervolley misto 4×4 (9 squadre) e volley 6×6 (6 squadre).