Miss America, mega-wall e drink gratuito per i campionati europei

Dopo il match di esordio di ieri sera (travolgente vittoria della Germania sulla Scozia), entra nel vivo il campionato europeo di calcio che quest’anno, come noto, si gioca in Germania. E, come da tradizione, la nuova sala “Miss America” sulla Statale Adriatica, davanti al Famila, ha preparato per i suoi clienti una grande accoglienza.