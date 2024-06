“Salviamo le spiagge della Romagna”, Bulbi appoggia l’iniziativa di Legacoop

Il consigliere regionale Massimo Bulbi esprime pubblicamente il suo appoggio all’iniziativa di Legacoop Romagna intitolata “Salviamo le spiagge della Romagna”.

“Desidero esprimere il mio sostegno all’appello lanciato da Legacoop Romagna e dalle cooperative bagnini per la salvaguardia delle spiagge e dei servizi turistici e balneari della Romagna – scrive in una nota Bulbi -. Il settore turistico balneare della riviera è ancora in attesa di regole chiare e uniformi in vista dell’applicazione della Bolkestein, dopo la scadenza delle concessioni fissata alla fine del 2023. Questa situazione di incertezza non mette nelle condizioni imprenditori e gestori di poter fare investimenti per apporre migliorie, aumentare la qualità del servizio e dell’accoglienza e poter sapere qual è il loro futuro. Condivido convintamente il documento che hanno presentato, che fra l’altro ripercorre quanto già mi sono permesso di chiedere in Regione poche settimane fa con una interrogazione, auspicando che arrivi quanto prima una soluzione certa che garantisca a tutti gli operatori di poter proseguire con la loro attività”.