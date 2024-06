Sciopero Trenitalia, oggi e domani disagi per chi viaggia

Disagi in vista oggi e domani per chi viaggia in treno. Una sigla sindacale autonoma ha infatti proclamato uno sciopero per il 16 e 17 giugno che coinvolgerà il personale mobile delle Società Trenitalia e Trenitalia Tper.

Si tratta di uno sciopero nazionale che coinvolgerà anche l’Emilia Romagna con possibili disagi per i viaggiatori che utilizzeranno Frecce, Intercity, treni del Regionale di Trenitalia e di Trenitalia Tper.