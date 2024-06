Sveglia rock ‘n roll per il primo concerto all’alba dell’estate

Lorenzo Semprini & The False Prophets danno il “la” ai concerti all’alba di Cesenatico. Il risveglio del 23 giugno sarà alle 6 con un viaggio nelle radici della musica folk, blues, spiritual, bluegrass e soul. Per l’occasione la passerella del Bagno Conti di Cesenatico porterà ad un saloon all’aria aperta con al centro un palco sulla sabbia. Si esibiranno Lorenzo Semprini (chitarra, voce, armonica), Beppe Ardito (chitarra e voce), Paolo Angelini (batteria), Francesco Pesaresi (basso), Alessio Raffaelli (piano, fisarmonica), Daniele Torri (sax, flauto, voci).

Lo spettacolo “Like a rolling stone” racconta storie di fuorilegge, schiavi, e immigrati; sono state fucina di pietre miliari della musica. Tra queste Jessie James, le trascinanti canzoni dei Pogues e di Van Morrison con le sue sonorità irlandesi. Non possono mancare grandi classici come “Blowin’ in the wind” o la spettacolare “Fisherman’s blues” dei Waterboys.