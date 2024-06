Notte prima degli esami per 1.100 studenti cesenati

Anche l’assegnazione dei punteggi, stravolta dal Covid-19, è tornata alla normalità. La “carriera scolastica” inciderà per il 40% del totale (al quinto anno con una media superiore al 9 si possono accumulare fino a 15 punti), mentre l’altro 60% del punteggio i maturandi se lo giocheranno all’esame per un massimo di 60 punti: 20 per ognuno dei due scritti e altrettanti per il colloquio.

A disposizione della commissione d’esame c’è poi un bonus di 5 punti, da attribuire per intero o solo una parte ai candidati meritevoli che però, tra credito e prove, non riuscissero ad arrivate al voto massimo.