A Cesenatico torna il caldo ed anche l’ondata anomala di polveri sahariane

In un primo momento (tra oggi e venerdì) vedremo l’azzurro del cielo gradualmente attenuarsi lasciando il posto a un colore “lattiginoso”. Queste polveri poi potrebbero giungere al suolo, iniziando così a “sporcare” le nostre auto.

La maggiore intensità del fenomeno è attesa per venerdì a causa dei primi rovesci e temporali possibili sulle aree occidentali e domenica in caso di altri rovesci in regione. Le temperature sono annunciate in forte aumento almeno fino a venerdì.