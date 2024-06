Pompieri costretti agli straordinari: tre incendi nella mattinata a Cesenatico!

Pochi istanti dopo allarme incendio anche a Valverde dove, al secondo piano di un appartamento al civico 33 di viale Tiziano, si sono sprigionate fiamme gigantesche per colpa di una pentola dirmenticata sul fornello. Anche in questo caso, gli occupanti dell’abitazione sono stati fatti uscire dall’abitazione precauzionalmente. I danni, in questo caso, sono circoscritti alla cucina.

Il terzo incendio, sempre in mattinata, si é originato a Villamarina dove, in via Palladio 36, l’incendio si é sprigionato, a causa di un corto circuito, alla residenza vacanze denominata “Villa Luisa”. Il fuoco ha ben presto raggiunto pericolosamente una cucina a gas e dunque l’intervento dei pompieri ha scongiurato danni più seri. Da registrare, però, in questo caso una leggera intossicazione da fumo per una donna. Anche in questo caso, i danni sono stati circoscritti alla zona cucina.