Si é aperta la stagione del “Cesenatico Village”

Il sindaco Gozzoli plaude all’iniziativa: “Questa è la decima stagione del Cesenatico Village e noi siamo contenti di proseguire il rapporto con la famiglia Foresti-Bellinati, anche dopo il passaggio della proprietà dell’area dai privati al Comune. Siamo in una zona ad alta valenza turistica ed è importante avere attrazioni per le famiglie con bambini, così come è importante che una parte dell’area venga utilizzata dagli albergatori per offrire la sosta ai turisti e una parte sia gestita dalla cooperativa sociale Ccils sempre per la sosta”.

Pasini ha sottolineato che quest’anno sono tanti gli albergatori della zona Cesenatico centro-Boschetto che hanno riservato i parcheggi ai vacanzieri, nell’area concessa all’Adac.

Battistoni ha evidenziato proprio l’importanza del gioco di squadra, per far vivere una parte del territorio che diversamente sarebbe buia, che di sera diventa un vero punto di riferimento per i bambini, i ragazzi e le famiglie.

Mario Magnani e Fabio Calloni chiedono di avere più attrazioni: “Per noi sono fondamentali gli spettacoli viaggianti, perchè attirano molti turisti e rendono viva una zona che deve essere rilanciata, per questo in futuro ci piacerebbe avere più attrazioni sul fronte viale Carducci, per allungare la passeggiata”.

Il Cesenatico Village sarà aperto tutte le sere fino a metà settembre.